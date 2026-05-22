Vicepresidente de Fedeindustria pide un mayor control en el manejo de tributos para el gasto público

CARACAS.- El vicepresidente territorial de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), Jorge Cruz Hernández, reiteró la necesidad de una evaluación del sistema tributario venezolano, al tiempo que considera que todos los impuestos deben ser dirigidos al financiamiento del gasto público.

Durante una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio y en el marco de la Expo FEDEINDUSTRIA 2026, Hernández señaló que se debe asumir un control responsable de los tributos pagados por las empresas y asegurarse de que estos contribuyan al gasto y mejoras de los sectores prioritarios como el sistema hospitalario, transporte, vialidad, entre otros.

Por otra parte, restó importancia a los argumentos que hablan sobre una «voracidad fiscal generalizada», pues en las diversas giras productivas que han realizado no constatan de ningún caso que sustente dicha realidad.

«Consideramos que va dentro de un proceso normal que lleva su tiempo de reconfiguración de los impuestos (…) Lo que no podemos permitir es evitar que sigamos como empresarios contribuyendo al financiamiento del gasto público. Todos los impuestos tienen que ir al financiamiento público.», destacó Hernández.

Sobre la creación de incentivos fiscales, afirmó que esto traería grandes aportes a empresas en un área tan importante como es el turismo y establecería una mayor capacidad y mejoras en los sistemas.

También reiteró que están abiertos a cualquier iniciativa del gremio empresarial o de los representantes gubernamentales, a fin de entablar mesas que favorezcan a mejorar en la productividad y la prestación de servicios en el país.

Unión Radio