Conectados con tu vida y tu esperanza: el homenaje de Bancaribe a los venezolanos

CARACASBancaribe presenta Conectados con tu vida y tu esperanza, un video inspirador que rinde homenaje a los venezolanos y refleja la visión del banco de ser una institución financiera cercana, moderna y comprometida, que acompaña a su gente, clientes, proveedores, accionistas y la comunidad en cada etapa de su vida, con soluciones que responden a sus necesidades reales y cotidianas.

“En Bancaribe entendemos que la banca no se trata solo de productos financieros, sino de estar presentes en los momentos que realmente importan. Por eso trabajamos para ofrecer soluciones que conecten con la vida de nuestros clientes”, señaló Virginia Aguerrevere, vicepresidente ejecutivo de Experiencia del Cliente de Bancaribe.

Esta visión se sustenta en tres pilares que definen la esencia del banco: Bancaribe Digital, Bancaribe Responsable y Trayectoria, los cuales orientan su actuación y su relación con todos sus grupos de interés.

Desde 2019, Bancaribe ha impulsado una transformación que integra tecnología y propósito, desarrollando soluciones digitales pensadas para hacer la vida de sus clientes más simple, segura y cercana, entendiendo que innovar también es acompañar y anticiparse a sus necesidades.

Esta evolución se complementa con un firme compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo, promoviendo una banca que genera valor más allá de lo financiero y que contribuye activamente a la inclusión y al crecimiento de las comunidades.

La campaña Conectados con tu vida y tu esperanza cuenta con el desarrollo creativo de la agencia Big Tree y Bancaribe. El video principal fue producido por Paradisus, bajo la dirección de Nuno Gomes, logrando una pieza audiovisual que refleja de forma auténtica la conexión del banco con la vida de los venezolanos.

El video puede verse a través del canal de YouTube de la institución y en sus redes sociales: Instagram, Facebook, X y TikTok como @bancaribe.

Con el respaldo de más de siete décadas de trayectoria, Bancaribe consolida una propuesta que combina experiencia, responsabilidad e innovación, construyendo relaciones cercanas y sostenibles que lo mantienen conectado con la vida de sus clientes.

Nota de prensa Bancaribe