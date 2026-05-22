USM recibirá el I Congreso de Comunicación Social «Fuera de Pauta» el 27 y 28 de mayo

CARACAS.- La Universidad Santa María (USM) se viste de gala para recibir el I Congreso de Comunicación Social «Fuera de Pauta», un encuentro de vanguardia que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo de 2026, en las instalaciones del Gran Salón, desde las 08:30 am hasta las 03:00 pm.

Este evento nace con el firme propósito de cerrar la brecha entre las aulas universitarias y la dinámica real del ejercicio profesional, ofreciendo a estudiantes y comunicadores un espacio de intercambio directo con las figuras más destacadas de los medios y el entorno digital en Venezuela.

La organización de este magno evento es el resultado de una valiosa sinergia liderada por la Dra. Tina Bonvicini (Decana de FACES), el Dr. Ángel Silva-Arenas (Director de la Escuela de Comunicación Social) y el profesor Johan Jiménez. De manera muy especial, destaca el impulso y la producción de los estudiantes de las cátedras de Marketingde Eventos y Planificación de Eventos, quienes junto a un comité docente de alto nivel integrado por la Magister Luz Ramírez, y los profesores Vetzere Piñango, Luis Carlos Parada y Joselyv Moreno, han hecho posible esta iniciativa.

Un cartel de ponentes «Fuera de Pauta»

A lo largo de dos intensas jornadas, los asistentes podrán disfrutar de formatos dinámicos como conversatorios, paneles de expertos y masterclasses, distribuidos en ejes temáticos esenciales que abarcan el periodismo de alto impacto, el marketing, las narrativas audiovisuales y la comunicación especializada.

Entre las destacadas personalidades que compartirán sus experiencias se encuentran:

La Producción en Foco: El profesor Johan Jiménez participará activamente junto a Jonnathan Quintero y Vetzere Piñango en el panel dedicado a «La Producción de Eventos», aportando la visión académica y práctica de la organización de espectáculos.

El profesor Johan Jiménez participará activamente junto a Jonnathan Quintero y Vetzere Piñango en el panel dedicado a «La Producción de Eventos», aportando la visión académica y práctica de la organización de espectáculos. Periodismo de Investigación y Sucesos: Román Camacho y Joan Camargo abordarán la ética y los riesgos en el terreno de la cobertura de sucesos.

Román Camacho y Joan Camargo abordarán la ética y los riesgos en el terreno de la cobertura de sucesos. Radio, Voz y Conexión: Profesionales de la talla de Dayana Leandro, Dereck Blanco y Mary Ferro expondrán el poder de la radio actual, sumado a la masterclass de Day García Ferrer, «Te lo Juro por la RAE».

Profesionales de la talla de Dayana Leandro, Dereck Blanco y Mary Ferro expondrán el poder de la radio actual, sumado a la masterclass de Day García Ferrer, «Te lo Juro por la RAE». Inspiración y Sello Personal: Los reconocidos comunicadores Luis Olavarrieta, Isnardo Bravo, Endrina Yépez y Néstor Brito Landa ofrecerán potentes charlas sobre la pasión, la mente maestra y el ejercicio profesional en tiempos de cambio.

Los reconocidos comunicadores Luis Olavarrieta, Isnardo Bravo, Endrina Yépez y Néstor Brito Landa ofrecerán potentes charlas sobre la pasión, la mente maestra y el ejercicio profesional en tiempos de cambio. Bienestar y Entretenimiento: María Laura García profundizará en la comunicación de la salud, mientras que el carismático Wilmer Machado «Coquito» conversará sobre «Las mil caras de la comunicación».

María Laura García profundizará en la comunicación de la salud, mientras que el carismático Wilmer Machado «Coquito» conversará sobre «Las mil caras de la comunicación». Branding y Tendencias Digitales: El congreso contará con la visión estratégica del equipo de mercadeo de Cashea, el análisis de identidad gráfica de la Agencia Amarillo con César Porreca, el networking empresarial de Magdalena De Luca y el marketing digital con Ángel Rivera.

El evento también contará con el respaldo institucional de las autoridades del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). La conducción y frescura de las jornadas estará a cargo de un excelente equipo de hosts, integrado por Luis Gerardo Flores, Daniela Martínez, Alejandra Núñez y Luis Carlos Parada.

«Fuera de Pauta» promete ser una experiencia transformadora y una oportunidad inigualable para conectar con las tendencias que están definiendo el futuro de la comunicación social.

Nota de prensa