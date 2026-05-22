Invitan a los caraqueños a disfrutar la ruta turística «Petare Brilla» este #23May

CARACAS.- El cofundador de Zona de Descarga, Jimmy Pérez, invitó a los caraqueños a disfrutar este sábado 23 de mayo a la ruta turística cultural «Petare Brilla», que busca visibilizar el lado humano y artístico de este sector de Caracas.

«Petare Brilla todos los días del año, pero encandila una vez al mes para mí. Petare no es lo que sale en los sucesos, sino que es cultura, una gran comunidad donde se congregan sectores populares, urbanizados y rurales que muestran su historia. Nosotros mostramos la calidez de la comunidad desde sus distintas iniciativas, la fe a través de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, también un lugar icónico como las platabandas. Allí se han hecho actividades de educación, siembra, conciertos. Buscamos la manera de mostrar el verdadero brillo de Petare», expresó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Pérez apuntó que las llamadas «platabandas» son techos de concreto donde se siembra, se realizan reuniones familiares, actividades educativas, conciertos y huertos con matas de café, enredaderas de uvas y parchita.

Unión Radio