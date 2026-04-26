León XIV ordena a ocho nuevos sacerdotes y pide una Iglesia de «puertas abiertas»

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV ordenó este domingo en la basílica de San Pedro del Vaticano a ocho nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma, en una ceremonia solemne en la que los animó a ser un «canal y no un filtro» y a mantener siempre la «puerta abierta» de la Iglesia.

El grupo de nuevos presbíteros está integrado por seis italianos, un camerunés y un colombiano, Yordan Camilo Medina, quienes se presentaron ante el pontífice con el tradicional «aquí estoy».

Durante el rito inicial, el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, solicitó formalmente la ordenación de los candidatos.

«¿Es cierto que son dignos?», preguntó León XIV, a lo que el purpurado respondió: «De las informaciones recogidas entre el pueblo cristiano y según el juicio de quienes han guiado su formación, puedo afirmar que son dignos».

Después, en su homilía, el pontífice estadounidense-peruano les animó a «mantener la puerta abierta» de la Iglesia y a «ser un canal» y «no un filtro».

«Hoy más que nunca, especialmente cuando los números parecen marcar una distancia entre las personas y la Iglesia, ¡mantengan la puerta abierta! Dejen entrar y estén listos para salir», dijo el papa.

Asimismo, insistió en que Jesús «no sofoca nuestra libertad»: «Hay afiliaciones que sofocan, compañías donde es fácil entrar y casi imposible salir. No es así la Iglesia del Señor, no es así la compañía de sus discípulos».

El papa también pidió a los nuevos sacerdotes que sean transmisores de paz, en un contexto en el que la necesidad de seguridad «vuelve los ánimos agresivos, encierra a las comunidades en sí mismas e instiga a buscar enemigos y chivos expiatorios».

Durante su intervención, recordó además que el celibato, al igual que el amor de los esposos, «debe cuidarse y renovarse siempre, porque todo afecto verdadero madura y se vuelve fecundo con el tiempo».

«Queridos hermanos, salgan y encuéntrense con la cultura, con la gente, con la vida», concluyó el obispo de Roma.

Tras la homilía del pontífice, se pronunciaron los compromisos de los elegidos frente al papa, se cantó la letanía de los santos con los ocho presbíteros postrados en el suelo y la oración de ordenación.

Al final del rito, los nuevos sacerdotes se colocaron la estola y la casulla, y el papa ungió sus manos con el santo crisma.

Posteriormente, les entregó la comunión y, durante el saludo de la paz, intercambió con cada uno de ellos un abrazo y el beso de la paz.

EFE