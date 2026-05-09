La segunda española que contactó con una fallecida por hantavirus será aislada en hospital

BARCELONA.- La segunda mujer que tuvo contacto en unl avión con la neerlandesa fallecida por hantavirus, una barcelonesa, llegará «dentro de poco» al Hospital Clínic de Barcelona, donde se someterá a una cuarentena obligatoria durante un periodo de entre tres y seis semanas al ser considerada un contacto.

Así lo explicó en una rueda de prensa este sábado el director asistencial del Hospital Clínic, Toni Castells, quien recordó que la mujer es asintomática, por lo que «tiene consideración de contacto, no de paciente».

A su llegada al centro sanitario le harán una prueba PCR, tanto de sangre como de saliva, cuyos resultados se conocerán aproximadamente 24 horas después.

«El periodo de incubación entre que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolle síntomas -si es que los desarrolla- oscila entre las tres y las seis semanas. Por tanto, el periodo de cuarentena estará por ahí», puntualizó Castells.

Siguiendo con el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad, la mujer se instalará en una habitación de aislamiento, donde será atendida por personal médico y de enfermería, y en caso de dar negativo en la PCR, se le volverá a hacer la misma prueba dentro de una semana.

Se trata del tercer contacto identificado en España por haber coincidido en el avión de la compañía KLM en el que la neerlandesa fallecida intentó viajar a su país desde Johannesburgo, ciudad donde murió.

Esta mujer fue identificada a última hora del viernes por las autoridades sanitarias españolas y no había sido identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos, informaron fuentes del Ministerio de Sanidad.

Además, ya hay una paciente ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus, y otra mujer sudafricana que también viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, ha sido localizada sin síntomas.

EFE