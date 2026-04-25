Justicia argentina confirma decomiso de bienes a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos

CARACAS.- El máximo tribunal argentino incautó una serie de bienes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos para cubrir los casi 1.000.000.000 de dólares por el caso de Vialidad, motivo por el que la exmandataria se encuentra privada de libertad.

La Cámara de Casación del máximo tribunal penal de Argentina corroboró el decomiso de 111 inmuebles, de los cuales 84 pertenecen a Lázaro Báez, principal beneficiario de direccionamiento de la obra pública, caso por el cual se condenó a Kirchner.

19 de los bienes incautados son propiedad de Máximo y Florencia Kirchner Fernández. Se incluye la cadena de hoteles Los Sauces, así como un terreno de 6000 metros cuadrados propiedad de Cristina Fernández adquirido en el año 2007.

Si los bienes resultan insuficientes para cubrir la totalidad del monto, la justicia procederá contra el patrimonio de los demás condenados. Las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso durante sus presentaciones, al cuestionar la inclusión de bienes sin trazabilidad directa con el delito.

La expresidenta intentó resguardar dos inmuebles y diez departamentos en Río Gallegos y una serie de terrenos en lagos argentinos de Santa Cruz, propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte de este proceso.

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