Irán nombra un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

TEHERÁN.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha nombrado a Mohsen Rezaei como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Mohammad Baqer Zolgadr, horas después de que el líder supremo, Mojtaba Jameneí, lo designara como su representante en este órgano.



«Por decreto del presidente, Mohsen Rezaei ha sido nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán», anunció el subjefe de Comunicaciones de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabaei, el domingo por la noche.



El funcionario explicó en un comunicado que el nombramiento de Rezaei tuvo lugar después de que Mohammad Baqer Zolgadr dimitiera del cargo tras ser designado por el líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, como su asesor político.



De hecho, horas antes del nombramiento de Rezaei como secretario del máximo organismo de seguridad iraní, Jameneí lo había designado como uno de sus representantes en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en el que se definen las estrategias de defensa y del que forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.



Rezaei sustituye a Zolgadr, que ocupó el cargo de secretario durante solo cuatro meses y medio, después del asesinato de Ali Lariyani en marzo, en la guerra con Israel y Estados Unidos.



El secretario del Consejo es nombrado por el presidente del país, que al mismo tiempo preside este órgano, pero debe ser elegido entre uno de los tres representantes directos del líder supremo en el Consejo.



De esta manera, el nombramiento de Rezaei por parte de Jameneí precedió al decreto presidencial que formalizó su llegada a la secretaría.

Rezaei, de 71 años, es un político y economista y antiguo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, cargo que ocupó especialmente durante los ocho años de guerra entre Irán e Irak (1980-1988), y es miembro del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia.



Asimismo, Rezaei ha presentado sin éxito su candidatura a la Presidencia de Irán en las elecciones de 2009, 2013 y 2021.



El relevo se produce en un momento de elevada tensión con Estados Unidos y mientras Teherán mantiene que no existen negociaciones directas con Washington para poner fin a la guerra, aunque los intermediarios siguen tratando de abrir vías para reanudar el diálogo.

EFE

