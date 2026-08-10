Cientos de vuelos cancelados en el este de China por paso del tifón Dolphin

PEKÍN.- Los principales aeropuertos del este de China acumulaban este lunes cientos de vuelos cancelados por las lluvias y vientos asociados al tifón Dolphin, que se debilitaba tras tocar tierra dos veces en Zhejiang pero seguía afectando a la operación aérea en Shanghái y otras ciudades de la región.



Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo Feichangzhun consultados hacia el mediodía local, el aeropuerto internacional de Pudong, en Shanghái, figuraba todavía en situación de cancelaciones «a gran escala», con una normalidad operativa del 17 % y 459 vuelos anulados.



El otro gran aeropuerto de la ciudad, Hongqiao, registraba una normalidad del 33 %, con cancelaciones «a pequeña escala», 213 vuelos anulados, tres ejecutados y 430 pendientes, en una jornada de lluvias y vientos fuertes en la megalópolis.



La situación suponía una mejora respecto a las 8:30 hora local (00:30 GMT), cuando Feichangzhun situaba la normalidad operativa en el 1 % en Pudong y en el 2 % en Hongqiao.



Las alteraciones se extendían a otros aeropuertos del este de China.

En Ningbo, en la provincia de Zhejiang, Feichangzhun situaba la normalidad operativa en el 46 % y contabilizaba 128 vuelos cancelados, mientras que en Wenzhou, también en Zhejiang y cerca de las zonas donde Dolphin tocó tierra el domingo, figuraban 75 vuelos anulados y cancelaciones a gran escala.



En Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, la plataforma registraba una normalidad del 57 %, 136 vuelos cancelados y retrasos, además de un aviso de operaciones de desvío para vuelos de llegada por lluvias intensas y visibilidad reducida durante la mañana.



La situación era menos severa en Hangzhou y Hefei, aunque ambos aeropuertos mantenían incidencias: Hangzhou operaba con normalidad del 81 % y registraban 159 vuelos cancelados, mientras Hefei anotaba una normalidad del 64 % y 79 cancelaciones, según Feichangzhun.



Dolphin tocó tierra el domingo dos veces, en Yuhuan y Yueqing, en Zhejiang, antes de avanzar hacia el interior y debilitarse ya como tormenta tropical.



El Centro Meteorológico Nacional rebajó este lunes su alerta por tifón, pero mantuvo un aviso naranja por lluvias intensas en varias zonas del este y el centro del país, donde se prevén precipitaciones fuertes o torrenciales.



El temporal ha dejado al menos 1,6 millones de evacuados preventivos en el este de China y acumulados de lluvia en Shanghái no vistos en más de 150 años, según balances y medios estatales.

EFE