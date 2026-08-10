Emiten alerta sanitaria contra campaña publicitaria del producto Glyxon tabletas

CARACAS.-El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria emitió una aleta sobre campaña publicitaria no autorizada del producto Glyxon tabletas en las que se le atribuye «de manera ilegal propiedades farmacológicas y efectos terapéuticos para la prevención, tratamiento o cura de afecciones metabólicas crónicas».

En un comunicado señala que el producto no cuenta con «evidencia ni estudios clínicos que avalen, sustenten o certifiquen su eficacia y seguridad para tales fines».

Se ordenó el retiro inmediato de todo el material publicitario no autorizado y se exhortó los ciudadanos «a no sustituir los tratamientos médicos prescritos» por su especialista por productos promocionados sin respaldo científico.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio