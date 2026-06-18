Gasolina en EEUU baja de los $ 4 el galón por primera vez desde finales de marzo

NUEVA YORK.- El precio de la gasolina en Estados Unidos bajó de los cuatro dólares el galón (3,78 litros) por primera vez desde finales de marzo, de acuerdo con los datos de la Asociación Automovilística Americana (AAA) publicados este jueves.

El promedio nacional de la gasolina en EEUU se situó en los 3,99 dólares, una cifra no alcanzada desde el pasado 30 de marzo, cuando se cumplía un mes de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que mantenía los precios disparados.

Sin embargo, tras alcanzar el máximo de 4,56 dólares el galón el pasado 21 de mayo, el precio de la gasolina ha mantenido una tendencia a la baja.

Especialmente después de anunciar el acuerdo de paz entre Washington y Teherán y la reapertura del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para buena parte del petróleo mundial.

A pesar de la bajada del promedio, hay estados en los que el precio de la gasolina sigue bastante más elevado, como California donde el galón cuesta 5,6 dólares.

En general, la gasolina no baja de los 4,5 dólares el galón en los estados de la costa oeste, Alaska y Hawaii.

En el estado de Nueva York es donde más caro sale repostar en la costa este: 4,29 dólares por galón.

Los estados más baratos son los del sur y el sureste del país: Carolina del Norte (3,6 dólares), Carolina del Sur (3,58 dólares), Alabama (3,61 dólares) y Texas (3,49 dólares).

EFE