Petro propone a EEUU en Cuba que se «establezca un diálogo entre civilizaciones”

LA HABANA. – El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en La Habana que viajó a la isla para “convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba” y proponer a EE.UU. “que se establezca un diálogo entre civilizaciones”, informaron este sábado medios oficiales.



“Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles y proponer como alternativa, incluso al actual Gobierno de los Estados Unidos, al señor Rubio y a Trump, que se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes”, declaró Petro a medios cubanos tras el encuentro con su homólogo, Miguel Díaz-Canel.



El presidente colombiano arribó la víspera a La Habana en su último viaje oficial como muestra de apoyo a “la Cuba agredida” por EE.UU. y en un claro distanciamiento de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien anunció recientemente que romperá relaciones con la isla y cerrará la Embajada de ese país en La Habana.



Luego del encuentro este viernes con Díaz-Canel, Petro llamó a “que se pueda construir un diálogo de civilizaciones” y que “el peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”.



Al respecto señaló que ese diálogo “bien podría ser el primer puente de unidad de la humanidad en medio de la diversidad por la vida y por la libertad” y que “en el caso americano”, podría darse “entre el estado de la Florida y la isla, que tan cerca están y tan lejos”.



Resaltó, además, que su mensaje “no es a la humanidad solamente, sino al mismo gobierno de los Estados Unidos” al cual pidió “dialogar” también sobre “lo que está sucediendo en el Medio Oriente”, que consideró “puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada”.



Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró en redes sociales que fue “muy grato recibir al estimado presidente de Colombia” y agradeció la “profunda solidaridad y firme apoyo” de Petro a la isla, “frente a las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense”.



“Reiteramos el invariable compromiso de nuestro Gobierno con la paz en Colombia”, aseveró el mandatario cubano.



Petro había visitado la isla en otras dos ocasiones durante su mandato: la primera vez fue en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional; y luego lo hizo en septiembre de ese mismo año para participar en la Cumbre del G77 y China.



Según una nota divulgada por la Cancillería cubana, la agenda de Petro concluye este sábado, y su arribo a La Habana responde a una invitación cursada por Díaz-Canel.



Petro ha criticado el bloqueo petrolero y las últimas sanciones de la Administración del presidente Donald Trump contra Cuba, además su Gobierno envió varios cargamentos de ayuda humanitaria para tratar de paliar la grave crisis en la que está sumida el país caribeño.

EFE

