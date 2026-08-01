Un indignado rey de España invoca a que no se repita lo ocurrido en Ceuta

PALMA.- Felipe VI ha expresado su «preocupación e indignación» por los «graves» acontecimientos ocurridos en la ciudad española de Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.



Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado español ha seguido «con gran preocupación e indignación» los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla, en esta crisis migratoria.



Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan «de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España» y ha agregado: «El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse».

EFE

