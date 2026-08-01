Reactivarán vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía desde el 5 de agosto

CARACAS.- El Ministerio del Poder Popular para el Transporte informó que a partir del próximo 05 de agosto de 2026 se reactivarán las operaciones de aviación de carga, tanto de llegada como de salida, en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía.

La medida responde al plan de reactivar progresivamente los servicios aeroportuarios en la principal terminal aérea del país, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional y las normativas de la aviación civil, tanto nacionales como internacionales.

Con esta acción, las autoridades gubernamentales esperar lograr el fortalecimiento de la conectividad aérea y avanzar en la recuperación integral de los servicios en La Guaira.

SPLL / Unión Radio