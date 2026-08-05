EEUU ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por cabecillas de Cartel Jalisco

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ofrece recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado informó que, entre las ofertas, elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias Pelón, sucesor del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien murió en febrero en un operativo militar mexicano.

También ofrece hasta 15 millones de dólares, cada uno, por Audias Flores Silva, alias Jardinero; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro.

Además, hasta 10 millones de dólares cada uno para Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa; Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y hasta dos millones para Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Asimismo, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas que son familiares o socios de personas vinculadas al CJNG, 26 de las cuales tenían visados vigentes que fueron revocados.

La Administración de Trump ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico debido a la crisis de fentanilo en Estados Unidos, que en los últimos años ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis de este opioide sintético.

Trump designó como grupos terroristas a los principales carteles de la droga y ha amenazado con llevar a cabo ataques contra ellos dentro de territorio mexicano, una posibilidad que rechaza categóricamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que vulneraría la soberanía del país.

El pasado 22 de febrero, en medio de las presiones de Washington, el Ejército mexicano abatió durante un operativo en Jalisco a El Mencho, uno de los principales criminales buscados por Estados Unidos, quien murió por heridas de bala.

EFE