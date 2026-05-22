Industrias venezolanas conversan con empresas de EEUU interesadas en invertir en el país

CARACAS.-El presidente de Conindustria, Tito López, informó que el sector mantiene conversaciones con empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país.

«Hemos hecho muchos contactos no solamente con empresas de toda la región centroamericana, también europea y sobre todo, del gobierno de los Estados Unidos, pues norteamericanas«, dijo.

Remarcó que actualmente el sector cuenta con 48% de la capacidad disponible y que es importante que las empresas que «quieran hacer vida en el sector industrial venezolano hagan sinergia con estos sectores para producir mayor empleo, mayor rentabilidad y mayor crecimiento económico«.

«Que esa capacidad disponible sea utilizada en sinergia con otras empresas con otras empresas«, dijo.

López sostuvo también avanzan en la capacidad de producción energética y «las inversiones que hay que hacer en este sector».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio