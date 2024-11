Estudiantes de la ULA exigen a la comisión electoral realizar las elecciones de cogobierno

CARACAS.- En el estado Mérida, estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA) exigieron a la Comisión Electoral realizar elecciones de cogobierno, explicaron que es necesario un proceso de renovación de cargos estudiantiles.

Los universitarios señalaron que hace más de dos años no han renovado los cargos estudiantiles.

«Estamos preocupados porque en la UCV ya se han llevado dos procesos de renovación y en nuestra universidad de los andes aún no. Qué nos preocupa, que en los espacios de toma de decisión dentro de la universidad ya no tenemos representación, que en la Federación de Centros Universitarios quien ganó la elección no la preside», indicó Elizabeth Castillo, estudiante de Derecho de la ULA.

Son varios pasos a seguir para cupmlir con los requisitos que exige un proceso electoral en esta casa de estudios y los jóvenes hacen un llamado a tod la comunidad estudiantil para sumarse a esa iniciativa.

“Hay que cumplir con una recolección de firmas que ya hemos comenzado a realizar en toda la universidad. Vamos a realizar distintas asambleas estudiantiles porque es importante, con esto hacemos un llamado a estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad a que este grito de elecciones”, advirtió José Valera, estudiante de Derecho.

Exigieron que se realicen elecciones de autoridades, ya que son cargos que no se han renovado desde el año 2008 .

