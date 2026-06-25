Aviones con ayuda humanitaria ya están camino a Venezuela

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que tras los dos terremotos registrados la tarde del miércoles se han producido 138 réplicas.

Rodríguez informó que ya están en camino cargamentos de ayuda humanitaria ofrecidos por la comunidad internacional.

«A esta hora han salido aviones de Estados Unidos, México, España, Qatar y de grupos de expertos de rescate de personas de las Naciones Unidas», dijo en la presentación de un parte oficial.

El jefe del Parlamento también informó que la mandataria interina, Delcy Rodríguez, ya está en el terreno de la zona de desastre.

«La infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios principalmente en el estado La Guaira», agregó.

También informó que a través del Sistema Patria se hará un abono especial para trabajadores que perdieron todo durante la tragedia.

Unión Radio