Portugal confirma dos connacionales muertos y 56 desaparecidos

Lisboa.- El Gobierno de Portugal confirmó este jueves la muerte de dos ciudadanos portugueses en los devastadores sismos registrados en Venezuela y elevó a 56 el número de portugueses o lusodescendientes desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda en el país.

En una entrevista con la televisión pública RTP, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, informó que las autoridades tienen constancia «hasta el momento» de dos fallecidos de nacionalidad portuguesa, aunque advirtió que la cifra es todavía «muy provisional».

«Obviamente la situación es de tal magnitud que este es un número muy provisional. Nuestro pronóstico es que podemos tener todavía muy malas noticias a lo largo de esta noche», afirmó el jefe de la diplomacia portuguesa.

Rangel explicó que los 56 ciudadanos portugueses o lusodescendientes identificados como desaparecidos se encontraban en la ciudad costera de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde se han producido numerosos derrumbes.

Previamente, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, había informado, tras un Consejo de Ministros, de la confirmación de la primera víctima mortal portuguesa, una persona residente en Venezuela que fue rescatada con vida de entre los escombros, pero falleció durante su traslado al hospital.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados la pasada noche con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela, donde las autoridades han contabilizado además una treintena de réplicas.

EFE/UniónRadio