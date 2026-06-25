Asciende a 188 el número de muertos por terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que la cifra de muertos por los terremotos de la tarde del miércoles asciende a 188.

«Hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto», dijo en un balance oficial.

Rodríguez agregó que hay 1.520 personas heridas siendo atendidas, 157 reportadas como desaparecidas. «Hasta ahora hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios».

Las familias damnificadas son 2.927.

Igualmente el jefe del Parlamento detalló que 250 edificios resultaron afectados, principalmente en La Guaira. Ocho hospitales afectados, «algunos han debido ser evacuados».

También resultaron con daños 20 centros comerciales y 68 obras de infraestructuras.

Unión Radio