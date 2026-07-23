Autoridades de Mérida mantienen monitoreo ante crecida de los ríos por las lluvias

CARACAS.- En el estado Mérida, Protección Civil mantiene un monitoreo constante en las cuencas y ríos ante los picos de lluvia previstos entre julio y agosto. Señalaron que el sistema de alerta temprana Aurora ha funcionado para actuar con prontitud durante las emergencias.

El sistema Aurora fue instalado en 21 de los 23 municipios del estado Mérida, una red de estaciones meteorológicas y pluviométricas automatizadas de alerta temprana que registra las precipitaciones en tiempo real.

El director de Gestión de Riesgos de PC de Mérida, Antonio Quiñones, destaca cómo funciona dicho sistema.

«De igual manera tiene otra función, que ella, dependiendo del nivel o de intensidad que esté lloviendo, nos da una primera alarma, que es una alerta sonora, que nosotros podemos escuchar y de una manera rápida activar el personal de gestión de riesgo y desplegarse,» apuntó.

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