Protección Civil negó hallazgo de sobrevivientes en la OPP26 en La Guaira

CARACAS.- Protección Civil emitió una comunicado oficial en cual niegan haber encontrado sobrevivientes este jueves en las labores que se desarrollan en la OPP26 en La Guaira, luego de los recientes terremotos.

En el texto, también se indicó que las actividades se mantienen en la zona y que cualquier novedad será comunicada de manera oportuna y exclusiva a través de los medios y voceros oficiales.

En la comunicación se pide no replicar rumores que juegen con las esperanzas de las familias venezolanas.

Unión Radio