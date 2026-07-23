Milei se reunirá con Flávio Bolsonaro durante su visita a Brasil de esta semana

BUENOS AIRES.- El presidente argentino, Javier Milei, se reunirá el próximo sábado con el senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro durante una visita a la ciudad de São Paulo, donde se reunirá con el gobernador, Tarcísio de Freitas, y el alcalde, Ricardo Nunes, y recibirá una distinción.

Según informó este jueves la Presidencia argentina en un comunicado, Milei partirá en la noche del viernes en una visita oficial a São Paulo, durante la cual le será otorgada, el sábado, la Orden de Ipiranga, máxima distinción que otorga ese estado.

Posteriormente, el mandatario mantendrá una reunión de trabajo en la residencia oficial de la Gobernación junto De Freitas, el alcalde Nunes y el senador del Partido Liberal y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, «en la que se abordarán temas de la agenda bilateral».

Milei luego se sumará a la convención del Partido Liberal, en la que Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), oficializará su candidatura presidencial en un momento en el que ha perdido fuelle en las encuestas frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

A finales de junio pasado, Milei se reunió en Buenos Aires con Flávio Bolsonaro y respaldó su candidatura para las elecciones presidenciales.

«Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro», expresó Milei a través de redes sociales tras su encuentro con el senador ultraderechista, a quien los sondeos muestran como el principal rival electoral del actual presidente, que aspira a la reelección.

El vínculo entre Milei y Lula ha sido conflictivo desde el inicio a finales de 2023 del Gobierno del argentino, quien mostró repetidas expresiones de apoyo a la familia Bolsonaro, en especial a Jair Bolsonaro, condenado a prisión en su país por intento de golpe de Estado.

La Corte Suprema de Brasil rechazó el sábado una petición de los abogados de Jair Bolsonaro en la que solicitaban autorización para que Milei pudiera visitar el 25 de julio al expresidente brasileño en prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena a 27 años de cárcel que recibió Bolsonaro por liderar una trama golpista contra Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

EFE