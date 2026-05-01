Emiratos rompe con la OPEP, pero el petróleo mira a otro lado

MADRID.- El mercado descarta efectos inmediatos en el precio del petróleo tras la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP), que concentra un tercio de la producción mundial, aunque a largo plazo se anticipa un aumento de la oferta y una reducción del precio del crudo.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado y en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, la salida de Emiratos queda en un segundo plano, según expertos consultados por Efe.

Mientras esta vía -por la que transita en torno el 20 % del petróleo y gas natural licuado- siga limitada, la oferta permanecerá restringida y, por tanto, los precios tenderán al alza.

El barril brent, referencia en Europa, superó en la víspera los 120 dólares, aunque en abril cayó el 3,67 %, hasta 114,01 dólares. Desde el inicio del conflicto, sube un 57 %.

Emiratos Árabes Unidos, entre los diez mayores productores de crudo del mundo, con un bombeo diario de 3,4 millones de barriles, sale de la OPEP para preservar sus intereses nacionales y adaptarse a la actual volatilidad geopolítica que afecta a la oferta.

Después de más de 60 años como socio del cártel, desde este viernes Emiratos ya no tendrá que cumplir con las cuotas de producción de la OPEP, que controla la cantidad de barriles diarios que se bombean y regula los precios para evitar la competencia entre países.

Sin embargo, aunque Emiratos quiera aumentar su producción, “no tendrá manera de distribuirla” si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado, advierte el analista de Banco BiG Joaquín Robles.

La decisión de Emiratos llega tras años de tensiones con el cártel y, en particular, con Arabia Saudí, fundador de la organización y el segundo productor mundial.

“Mientras Arabia Saudí apostaba por recortar la producción y controlar los precios, Emiratos quería aumentar la producción para tener unos mayores ingresos”, explica Robles.

En la misma línea, el analista de XTB Manuel Pinto señala que más que un desencuentro puntual, se trata de un choque de modelos. “Arabia Saudí busca controlar los precios, mientras que Emiratos quiere ganar cuota de mercado”.

Robles añade que Emiratos está pensando a futuro y no quiere verse limitado por las restricciones de producción del cártel cuando finalice la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio.

Guerra de precios en el largo plazo

En un escenario a largo plazo, los analistas apuntan a una bajada del precio del petróleo hasta niveles previos al inicio de la guerra, es decir, alrededor de los 70 dólares el barril de brent.

La reapertura del estrecho de Ormuz hará que el crudo vuelve a entrar de forma repentina en circulación, a lo que se sumará un aumento adicional de la oferta gracias a nuevos productores independientes como Emiratos Árabes Unidos.

“El equilibrio del mercado puede pasar de la escasez al exceso en poco tiempo. Tendríamos mucha oferta y poca demanda, lo que sería perfecto para una caída importante en los precios del petróleo”, asegura Pinto.

Robles también subraya que la OPEP apenas representa un tercio de la producción mundial, por lo que si el resto de productores aumentan su oferta, como es el caso de Estados Unidos, que supera los 13 millones de barriles diarios, «no se puede impedir que los precios caigan».

Según Pinto, en este contexto de mayor oferta podría desencadenarse una “auténtica guerra de precios”, que se vería intensificada si otros países de la organización o de la OPEP+ -que incluye a otros productores aliados-, como Kazajistán, Irak o Venezuela, siguen el mismo camino de Emiratos.

EFE