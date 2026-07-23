El volcán Puracé aumenta su actividad con emisiones de ceniza en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ.- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este jueves que está aumentando «significativamente» la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en el departamento del Cauca (suroeste), donde se espera que tenga lugar la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

«Continúa el aumento significativo en la sismicidad asociada a la dinámica de gases dentro de los conductos volcánicos asociados al volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos», informó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO) del SGC, Cristian Santacoloma.

Según el SGC, durante la última semana el observatorio ha detectado emisiones de ceniza de hasta 2.100 metros de altura que obligaron a suspender los vuelos en el aeropuerto de Popayán, capital departamental, así como un aumento en la energía sísmica.

Santacoloma agregó que las mediciones realizadas a través de cámaras térmicas muestran temperaturas asociadas a los gases «tan altas o más» que las registradas durante un episodio similar registrado en 2025.

«El estado de alerta del volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos continúa en amarillo (…) y no se descarta que puedan suceder incrementos en la actividad o nuevas emisiones que requieran ser reportadas», mencionó.

El SGC recomienda a la población no acceder a la parte alta de la cadena volcánica, mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la institución y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Investidura de De la Espriella

El aumento de la actividad del volcán Puracé coincide con los preparativos para la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en el Cauca, después de que el Senado aprobase ayer que se celebre en ese departamento de manera excepcional tras la solicitud del equipo del mandatario.

Todavía falta que la Cámara de Representantes vote a favor o en contra de la propuesta, así como que el Congreso determine si se llevará a cabo en una guarnición militar, como ha manifestado en repetidas ocasiones De la Espriella.

En caso de que la votación avale la iniciativa, la evolución del fenómeno volcánico podría afectar la logística del desplazamiento de los invitados a la ceremonia.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977; no obstante, desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.

Este monitoreo constante evoca la mayor tragedia natural de Colombia, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. Esa noche, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha que borró del mapa a Armero, un próspero pueblo del centro del país, causando la muerte de más de 23.000 de sus 25.000 habitantes.

EFE