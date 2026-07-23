Israel advierte a Teherán de una respuesta «devastadora» si ataca su territorio

JERUSALÉN.- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que el país se prepara para «cualquier eventualidad» y advirtió de que Irán sufrirá «un golpe devastador» si lanza un ataque contra territorio israelí.

«Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador», declaró Katz durante una consulta de seguridad celebrada este jueves, según informó el Ministerio de Defensa israelí a través de un comunicado.

Según esta nota, en la reunión participaron además el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir; el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram; el comandante de la Fuerza Aérea y responsables de Inteligencia y del Comando del Frente Interno, la unidad militar encargada de proteger a la población civil.

Las declaraciones del ministro se producen en un momento de máxima tensión en la región. Este mismo jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sopesa lanzar un «ataque masivo» contra Irán, de mayor envergadura que la operación de 40 días iniciada el pasado 28 de febrero junto a Israel, aunque precisó que todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Trump afirmó que Washington está preparado para actuar y expresó su confianza en que Israel «se uniría en dos minutos» si así se lo solicitara, aunque sostuvo que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma independiente.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

EFE