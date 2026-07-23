Gustavo Duque aseguró que menos del 1 % de los edificios se desplomaron en Chacao

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que luego de las verificaciones y evaluaciones que hicieron en su jurisdicción, un porcentaje muy pequeño quedaron inhabilitados a consecuencia de los terremotos.

Duque insistió en que han hecho diversas evaluaciones a las edificaciones en el municipio luego de los sismos y han atendido puntualmente a los afectados.

«Tenemos 82 % en categoría verde, 14% en amarilla y 4 % en rojo, en el caso de los edificios que lamentablemente se desplomaron, si los llevamos a una categoría porcentual, fueron 3 edificios residenciales y uno comercial, que por supuesto nos duele en el alma, pero cuando vemos, 3 mil 400 infraestructuras, no reprensenta ni el 1 por ciento,» apuntó.

Duque agregó que tienen dispuestas 400 habitaciones con todas las atenciones para los vecinos que no pueden retornar a sus residencias.

Unión Radio