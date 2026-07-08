Reactivan trabajos en la represa del Turimiquire en el estado Sucre

CARACAS.- La gobernación del estado Sucre informó que se reiniciaron los trabajos en la represa del Turimiquire tras paralización por terremotos en el país.

La gobernadora de esa entidad, Yohana Carrillo, informó que 250 trabajadores retomaron las actividades en el túnel trasvase que surte de agua a Cumaná, a la Península de Araya, así como al 45 % de la población de Nueva Esparta.

“Se había tomado un tiempo de paralización por lo acontecido, creemos que siempre va a ser fundamental la seguridad de nuestra gente, aquí un equipo técnico, incluso de Funvisis ha estado revisando los movimientos en la zona y los trabajos están bastante avanzados,» apuntó.

Desde hace cuatro meses unas 250 mil familias están afectadas por la emergencia hídrica en esa región del oriente del país.

Unión Radio