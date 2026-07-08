Colombia refuerza su apoyo humanitario a Venezuela tras los terremotos

CARACAS.- El Instituto de Medicina Legal de Colombia enviará un equipo especializado para apoyar la identificación de los fallecidos que permanecen bajo los escombros luego del doble terremoto.

El equipo colombiano integrado por 10 especialistas llegará esta semana a Venezuela, se trata de cuatro médicos forenses y diez asistentes técnicos. El grupo viajará bajo la dirección de Kevin Mejías Muñoz, director regional noroccidente del Instituto de Medicina Legal, quien liderará las labores de identificación dactilar y genética en territorio venezolano.

«En Venezuela nos han pedido apoyo, dicen que ahora las labores de identificación se han dificultado por el estado de los cuerpos, por ello requieren personal que ayude a tomar tanto muestras de familiares de las personas que están desaparecidas como de los cadáveres para hacer los cotejos genéticos,« apuntó.

Se estima que el equipo de medicina legal del vecino país, permanezca en Venezuela entre siete y ocho días.

Unión Radio