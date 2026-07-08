Cáritas Maturín brindó asistencia a más de 700 familias afectadas en La Guaira

CARACAS.- Al menos 750 familias damnificadas de La Guaira, fueron atendidas por el equipo de Cáritas Maturín, en su visita a la zona cero.

El director de Cáritas Maturín, padre Gerónimo Sifontes, informó que llevaron un equipo donde destacaron, médicos, enfermeros, rescatistas entre otros.

«Nos dirigimos hacia la zona cero de La Guaira y pudimos entregar casi 40 toneladas de alimentos, agua, pañales, artículos de higiene personal, gracias a Dios se puso en las manos de Cáritas La Guaira y junto con ello pudimos hacer entrega a las primeras 750 familias beneficiadas con los kits con las canastas que llevamos allá,» apuntó.

Asimismo se conoció que están atendiendo a un grupo de sobrevivientes que llegaron a Maturín.

Unión Radio