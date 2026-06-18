Sheinbaum hablará con el rey de España sobre los pueblos originarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que aprovechará la visita del rey Felipe VI de España la próxima semana para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia.

La mandataria confirmó en su conferencia de prensa diaria que el monarca español llegará a México la tarde del jueves 25 de junio, en una escala breve antes de trasladarse a Guadalajara (Jalisco, oeste), donde al día siguiente asistirá al tercer partido de la selección española en el Mundial, contra Uruguay.

«Todavía no sabemos los temas (de la reunión)», indicó Sheinbaum, aunque adelantó que su postura será hablar «siempre» de los pueblos originarios, de su relevancia histórica y del valor que representan para México desde antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad.

EFE