Fedeunep dice que no han sido consultados sobre una eventual reforma a la Ley del Trabajo

CARACAS.-El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, aseguró este martes que el sector desconoce el supuesto texto que se planteó para ser presentado ante el Parlamento para avanzar en una eventual reforma de la Ley del Trabajo durante el próximo mes.
Comentó que habrían escuchado de una propuesta elaborada por una bancada de la Asamblea Nacional (AN) y otra de los sectores empresariales, pero que hasta el momento no han tenido acceso a eso documentos.
«No lo conocemos porque no se dignaron en hablar con el movimiento sindical ni siquiera para conocer la opinión de este sector y si lo hicieron, por favor que nos digan con quién lo hicieron», dijo entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.
Afirmó que las ochos federaciones que conforman el Magisterio venezolano mantienen conversaciones con las diferentes organizaciones «y ninguna conoce ningún texto de reforma de la ley».
«Tiene que existir la propuesta formal de los sectores, o sea, no se puede seguir con un misterio y pretender que de la noche a la mañana nos van a presentar un documento y decir que ya se consultó quien sabe con quién por todo el país y que ya lo vamos a aprobar», agregó .
Advirtió que de ocurrir una situación así, eso, «primero va a acabar con el diálogo en el acto, y lo segundo, genera conflicto porque está recayendo el peso de esa reforma solo sobre un solo sector, y eso no es bueno, no es positivo para nadie».
Suárez sostuvo que «nosotros mantenemos la misma posición, no creemos que los trabajadores venezolanos tengan que volver a esperar otro golpe a su bolsillo, tener que volver a ser los que pagan los costos de un cambio nuevamente».
El representante de Fedeunep insistió en que para el sector de los empleados el «consenso laboral no es y no está construido para la reforma del trabajo», si no para resolver y avanzar en la construcción de temas jurídicos «que tiene nuestra legislación en general» en materia laboral.
Lourdes G. Soublette/Unión Radio