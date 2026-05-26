Fedeunep dice que no han sido consultados sobre una eventual reforma a la Ley del Trabajo

Comentó que habrían escuchado de una propuesta elaborada por una bancada de la Asamblea Nacional (AN) y otra de los sectores empresariales, pero que hasta el momento no han tenido acceso a eso documentos.

«No lo conocemos porque no se dignaron en hablar con el movimiento sindical ni siquiera para conocer la opinión de este sector y si lo hicieron, por favor que nos digan con quién lo hicieron», dijo entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Afirmó que las ochos federaciones que conforman el Magisterio venezolano mantienen conversaciones con las diferentes organizaciones «y ninguna conoce ningún texto de reforma de la ley».