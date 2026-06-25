Digitel ofrece 48 horas de servicio gratuito en mensajería y llamadas nacionales

CARACAS.- Ante el movimiento telúrico registrado este miércoles 24 de junio que afectó a diversas zonas del país, la compañía Digitel ofreció 48 horas gratuitas para el servicio de mensajería de texto y llamadas nacionales.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa de telefonía detalló que la medida será principalmente para los clientes ubicados en Caracas, La Guaira; así como en las ciudades de Morón, Valencia, Barquisimeto, San Diego, Maracay y San Felipe.

​“En momentos como este, nuestra prioridad es que las personas puedan mantenerse comunicadas con sus seres queridos. Desde el primer instante del sismo, activamos nuestros protocolos de monitoreo y nuestro equipo técnico se desplegó para inspeccionar nuestra infraestructura y verificar el desempeño de la red a nivel nacional, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio”, afirmó Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel.

La operadora informa que, hasta este momento, su red se mantiene operativa y funcionando con normalidad.

​»Como parte de su compromiso con los venezolanos y entendiendo la importancia de la comunicación durante situaciones de emergencia, Digitel anuncia que las llamadas nacionales y el servicio de mensajería de texto (SMS) serán gratuitos durante las próximas 48 horas, principalmente para los clientes ubicados en Caracas y La Guaira, así como en las ciudades de Morón, Valencia, San Diego, Maracay, San Felipe y Barquisimeto, con el propósito de facilitar la comunicación entre familiares y seres queridos.

​Digitel continuará monitoreando de forma permanente el desempeño de su red y desplegando todas las acciones necesarias para asegurar la continuidad de las comunicaciones en el país», dice parte del comunicado.

Digitel reiteró su compromiso con Venezuela y con cada uno de los venezolanos, por lo cual seguirán trabajando activamente para garantizar la conectividad.

Unión Radio