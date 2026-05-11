Denuncian suspensión de trasplantes a pacientes renales y fallas en máquinas de diálisis en Maturín

CARACAS.- Pacientes renales denunciaron la suspensión de los trasplantes de riñón, así como la presencia de fallas en las máquinas de la unidad de diálisis de Maturín, estado Monagas.

Indicaron que, a escala nacional, son más de 100 personas que están en lista de espera para un trasplante de riñón.

“(La suspensión) se debe a la falta de medicinas de alto costo que evitan el rechazo del riñón. Hacemos el llamado al IVSS, al Gobierno nacional, al ministerio de Salud que por favor tomen cartas en el asunto y ayuden a la fundación Fundavene para que continúe con esta labor porque es la única ventana que tenemos los pacientes renales, debido a que desde 2017 están suspendidos los mismos de fallecido a vivo», explicó Francisco Gómez, paciente de la unidad de diálisis de Maturín.

También solicitan el mantenimiento constante de las máquinas de hemodiálisis y reforzar el servicio de agua.

“Faltaría allí acomodar un tanque, poner uno subterráneo, asegurar que el agua sea de allí», clamó Jenirée Lugo, paciente afectada.

Unión Radio