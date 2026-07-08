Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas reinicia actividades

CARACAS.- El Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas reiniciará formalmente sus actividades jurisdiccionales y administrativas a partir del jueves 9 de julio.

La información la dio a conocer el presidente de del Circuito, John Parody, a través de una publicación en redes sociales.

De esa manera quedó plenamente restablecido el despacho judicial y la atención al ciudadano.

En el texto de la publicación se indica que el cómputo de todos los lapsos procesales se reanudará legalmente a partir del jueves 9 de julio, conforme a lo establecido en el orden jurídico vigente.

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