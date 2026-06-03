De la Espriella agradece a Trump su apoyo en segunda vuelta

BOGOTÁ.- El candidato presidencial colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, agradeció este martes el respaldo que le expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien considera un aliado «determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo» en el país.

De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, que el domingo alcanzó la mayor votación en la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos (43,74 %), dijo en una entrevista con la revista Semana sentirse honrado de recibir el apoyo de Trump.

«Muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su Gobierno, un Gobierno con el que tengo muy buenas relaciones», expresó.

De la Espriella, que disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo la segunda votación el domingo con 9,6 millones de apoyos (40,90 %), reafirmó que Estados Unidos es fundamental para «combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia».

De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, enfatizó que en un eventual gobierno suyo prevalecerá la relación comercial con Estados Unidos.

«Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental», dijo.

Trump hizo público hoy su apoyo a De la Espriella al que describió como un líder «inteligente, fuerte y decidido» que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la «ley y el orden».

La felicitación de Trump llega horas después de que la Registraduría Nacional de Colombia informara que el escrutinio de la primera vuelta coincide en un 99,94 % con el conteo preliminar del domingo que dio a De la Espriella como el más como el más votado, seguido por el izquierdista Cepeda.

La declaración de Trump fue rechazada por el presidente Gustavo Petro que calificó las palabras de su homólogo estadounidense como una intromisión en el proceso electoral colombiano.

«Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie», expresó Petro en X.

EFE