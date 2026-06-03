Copa Airlines reactivó ruta directa entre Panamá y Barcelona

CARACAS.- Con la llegada de 140 pasajeros al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, Copa Airlines reactivó este martes 2 de junio la conexión directa entre Panamá y Barcelona, una ruta directa que permanecía suspendida desde agosto de 2024.

Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines explicó que el itinerario contempla tres vuelos semanales (martes, jueves y sábado) hacia el aeropuerto de Barcelona.

Señaló que con esta iniciativa se amplía la conexión a 85 destinos en 32 países de América.

​Por su parte, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, destacó el impacto positivo de esta reactivación para la economía y el turismo de la región.

«Estamos muy felices porque estamos viendo como pronto veremos nuevas conexiones de aerolíneas nacionales e internacionales«.

Marcano adelantó que para finales de 2026 se estima la inauguración del primer hotel cinco estrellas de la ciudad capital, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui.

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