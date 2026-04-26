Repudio unánime por el tiroteo en la cena de Trump

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Países de todo el mundo condenaron de manera unánime, en mensajes de conmoción y alivio, el incidente ocurrido anoche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían el presidente estadounidense, Donald Trump, y altos miembros del gobierno.

Incluso desde la oposición estadounidense, voces como la de la exlíder demócrata estadounidense Nancy Pelosi condenaron «el aterrador acto de violencia», mostrando «un gran alivio» porque «el presidente, la primera dama y todas las personas presentes en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo».

También el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, rechazó la «violencia política».

Estas son algunas de las reacciones de los gobiernos de todo el mundo:

– UE: La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, celebró que Trump estuviera a salvo y condenó lo sucedido: «la violencia política no tiene cabida en una democracia». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció además «la rápida intervención de la policía y los servicios de emergencia por garantizar la seguridad de los huéspedes», y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó el incidente de «profundamente preocupante».

– España: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, condenó y señaló en X que «la violencia nunca es el camino»: «La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz».

– Francia: El presidente Emmanuel Macron señaló que «el ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no tiene nunca cabida en democracia».

– Reino Unido: El primer ministro Keir Starmer se mostró conmocionado y aliviado: «Cualquier ataque contra las instituciones democráticas o contra la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles».

– Italia: La primera ministra Giorgia Meloni advirtió: «Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información».

– Alemania: El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que «la violencia no tiene lugar en una democracia. Decidimos por mayoría, no por armas».

– Portugal: El primer ministro Luís Montenegro condenó «enérgicamente» el tiroteo y agregó: «la democracia y quienes la defienden no pueden tolerar ni transigir con la violencia política».

– Hungría: El primer ministro saliente Viktor Orban, clamó: «¡No hay lugar para la violencia en la política!».

– Canadá: El primer ministro Mark Carney se mostró «aliviado» y declaró: La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente».

– Argentina: El presidente Javier Milei calificó el incidente de un «nuevo intento de asesinato» contra Trump y condenó «con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques».

– Venezuela: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, condenó el «intento de agresión» contra Trump y su esposa y añadió que la violencia «nunca será una opción» para aquellos que defienden «las banderas de la paz».

– México: La presidenta, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto a Trump y Melania, y afirmó que «la violencia no debe ser nunca el camino».

– República Dominicana: El presidente, Luis Abinader, manifestó en X: «Nos sentimos tan aliviados de que el presidente Trump, la primera dama y todos los demás invitados estén a salvo después de un cobarde ataque esta noche en Washington».

– Bolivia: El presidente, Rodrigo Paz, rechazó «categóricamente todo acto de violencia, especialmente aquellos que atentan contra la integridad y la vida humana, venga de donde venga. Ninguna forma de violencia institucional o individual puede tener cabida en una sociedad democrática».

– Perú: «El Gobierno del Perú expresa su más enérgica condena ante el deplorable acto de violencia registrado esta noche en la ciudad de Washington», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

– Israel: El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo estar «impactado» por los hechos: «Sara y yo quedamos impactados por el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump anoche en Washington D.C. Nos alivia saber que el presidente y la primera dama se encuentran bien y a salvo».

– Emiratos Árabes Unidos: El Ministerio de Exteriores calificó de «crimen atroz» el tiroteo y condenó todo acto de «extremismo y terrorismo».

– Japón: La primera ministra, Sanae Takaichi, dijo que la violencia «no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo» y se mostró aliviada.

– Pakistán: El primer ministro, Shehbaz Sharif, dijo estar «profundamente conmocionado» y «aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar».

EFE