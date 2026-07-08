Molina rechaza críticas a la Misión Vivienda y pide revisar normas sísmicas

CARACAS.- Tras los terremotos del 24J, el impacto en las estructuras de la Gran Misión Vivienda Venezuela -GMVV- ha generado un fuerte debate debido a los severos daños sufridos en varios complejos habitacionales públicos, concentrados principalmente en el estado La Guaira.

El ingeniero, Ricardo Molina, exministro para Vivienda y Hábitat y líder de creación de la GMVV en 2011, señala que tras el doblete sísmico hay que “revisar las normas y comenzar entre todos los expertos en el área, nacionales e internacionales, a ver cómo considerar eventos como estos “para desarrollar nuevos métodos”.

“Hay que evaluar la fecha en que fueron construidos, porque las normas van cambiando, no puedes evaluar una edificación con normas de 2021 o 2019, que entiendo que fue la última actualización”, detalló en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Minimizó los cuestionamientos en torno a los materiales y la supuesta precariedad de las viviendas de la GMVV. “Hubo, otra vez, estas miserias humanas criticando en las primeras horas a la ingeniería y a los constructores venezolanos de piratas, de tramposos. No, la fuerza que desataron los sismos fue totalmente fuera de orden”.

Explicó que el criticado poliestireno expandido, que la gente confundió con anime, es un material que se usa en todas partes del mundo desde hace muchísimo tiempo, cuya función es “aislar ante la temperatura, calor o frío, y hacer más eficientes y confortables las áreas interiores de la edificación y aligerar el peso de la construcción”.

Opina que ahora entramos en una etapa muy compleja para analizar lo que sucedió y lo que se va a hacer con respecto a la reconstrucción. “Por eso el plan que está anunciando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de garantizar la accesibilidad a las viviendas, no es sólo construirlas, sino que las familias puedan acceder a esas viviendas con el apoyo del gobierno revolucionario”.

A su juicio, hay que pensar a largo plazo. “Todo lo que se haga hoy tiene que contribuir al desarrollo, a la construcción de ese futuro. ¿Cómo vamos a afrontar la nueva zonificación en La Guaira? ¿Cuáles son las zonas donde se podrá construir y qué tipo de construcciones se podrán hacer? Si se van a construir edificios, ¿qué densidad y tamaño van a tener? ¿Todo eso se determinará?”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio