Cepeda acusa a De la Espriella de participar en robo de recursos del sistema de salud

BARRANQUILLA.- El candidato presidencial colombiano de izquierda, Iván Cepeda, dijo este lunes que denunciará a su rival, el ultraderechista, Abelardo de la Espriella, por supuestamente haber participado en hechos de corrupción en el sistema de salud a través de su firma de abogados.

A seis días de la segunda vuelta de las elecciones, Cepeda acusó a De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde cerró el domingo su campaña, con un documento titulado «Abelardo de la Espriella y el robo de los recursos de la salud».

Cepeda explicó que los delitos por los que mañana denunciará a De la Espriella, que fue el más votado en la primera vuelta, son administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

El candidato de izquierda habló del «saqueo del sistema de salud, concretamente en la costa caribe».

«En varias regiones del país el paramilitarismo, con políticos locales, se robaron cuantiosos recursos de salud, creando y controlando empresas prestadoras de salud (EPS) y desviando recursos a instituciones prestadoras de salud (IPS)», dijo Cepeda.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, tiene el 48,6 % de la intención de voto para las elecciones del domingo y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, llega al 44,7 %, indica una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada ayer por la revista Cambio.

EFE