Aumenta la asistencia de hombres a chequeos urológicos preventivos en Venezuela

CARACAS.-Jackson Briones, miembro de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Urología, destacó que con más frecuencia los hombres acuden a consulta para realizar despistajes o simplemente harcerse un chequeo rutinario para descartar posibles enfermedades relacionadas a la próstata.

«Cada vez más nosotros vemos en la consulta a más hombres que quieren acudir a su chequeo. Ese miedo escéptico de hacerse un tacto rectal quedó atrás. Yo siempre le digo a los pacientes que cinco segundos le pueden salvar la vida».

Asimismo, mencionó que desde la Sociedad de urología buscan cubrir la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional a través de todos los hospitales públicos. «Hacemos un chequeo integral del paciente, no solamente del cáncer, sino también orientar los cambios que va a tener el hombre en su vida adulta que a veces él confunde», en relación con padecimientos que no se notan, pero están.

En una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio , Briones puntualizó que se ve una mayor asistencia de hombres mayores para despistar cualquier problema.

Entre tanto, el urólogo afirmó que el cáncer de próstata es el padecimiento oncológico que más casos de muerte genera en Venezuela, con cifras van con uno de cada diez que lo padece.

Subrayó que en el país existen programas en los hopitales en los que se realizan descartes dos veces por año.

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