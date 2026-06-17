«Solaris», el robot que representará a Carabobo en la Copa Ka’i 2026

CARACAS.-El director y fundador de la Escuela de Tecnología para Niños (Codepeques),Carlos Aguilera, presentó al Solaris, un robot diseñado por los estudiantes para competir en la Copa Ka’i 2026 que se realizará entre el 19 y 20 de junio en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.

«Esto es un diseño único de nosotros y de los niños, los cuales pudieron desde cero poder construir, diseñar y programar lo que lo que hoy vamos a llevar a Maracaibo para la competencia«, comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Aguilera resaltó la importancia del campeonato porque está «muy cercano a un nivel industrial, un nivel de desarrollo muy cercano a la automatización, cercano a la ingeniería en robótica y que puede llevar de alguna manera a conectar con empresas».

Por su parte, el capitán del equipo que representará a Codepeques, Andrews Veloz, aseguró que el Solaris fue adaptado en un 100% a las exigencias de la competencia.

«El robot Solaris busca automatizar, es decir, simplificar tareas de los humanos. En este caso, va un poco más sobre la arquitectura, sobre las reliquias y sobre los objetos antiguos«, adelantó.

El equipo de Codepeques aseguró que están preparados para representar al estado Carabobo y avanzar en la competencia para ganar por segundo año consecutivo la competencia.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio