Asociación Bancaria exonerará comisiones asociadas a las operaciones de puntos de ventas en La Guaira

CARACAS.- La Asociación Bancaria de Venezuela reitera su profunda solidaridad con todas las familias, comunidades y sectores productivos que continúan enfrentando las graves consecuencias del movimiento sísmico registrado el pasado 24 de junio de 2026.

Reconocemos y valoramos el espíritu solidario de la sociedad civil y el sector empresarial, quienes desde el primer momento han desplegado iniciativas clave de asistencia y ayuda humanitaria en las zonas más vulnerables.

En el marco de estos esfuerzos, la mayoría de los bancos privados del país han decidido exonerar a los comercios ubicados en el Estado La Guaira, por un lapso de noventa (90) días, las comisiones asociadas a las operaciones realizadas a través de los Puntos de Venta (POS), con el objetivo de aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación económica local.

Al cumplirse quince días del desastre natural, de 12.300 puntos de venta de la banca privada instalados en la entidad, aproximadamente un 40% se encuentra procesando transacciones comerciales. Esta cifra muestra la magnitud del impacto en la infraestructura comercial, donde comercios sufrieron daños severos, permanecen inaccesibles o en proceso de reapertura— y establece el gran reto para los próximos días, meses: lograr que ese porcentaje se incremente progresivamente en la medida en que la zona avance en su recuperación y estabilización.

Evaluación crediticia y apoyo personalizado



Para acompañar este proceso de reactivación, las instituciones financieras privadas continúan contactando directamente a sus clientes con el fin de evaluar la situación particular de cada negocio. Este diagnóstico permitirá ofrecer revisiones de condiciones en los créditos vigentes, facilidades de pago y esquemas de acompañamiento adaptados a las necesidades reales de cada establecimiento.



Para la revisión de condiciones crediticias u orientación sobre estas medidas, las personas naturales y jurídicas de las zonas afectadas pueden comunicarse de manera directa con su entidad bancaria a través de sus canales digitales o presenciales de atención al cliente.

Nota de prensa