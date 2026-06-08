Sindicatos de Falcón exigen reivindicaciones salariales

CARACAS.- La representante de la Comisión Intergremial de Educación en Falcón, Marlin García, afirmó que el gremio se han visto afectados por la suspensión de las reivindicaciones salariales.

«Es por eso que nuestra línea sindical sigue siendo exigir el contrato colectivo, la restitución de los beneficios suspendidos, la protección social, la justicia social para los jubilados y pensionados con el Bono de Responsabilidad Profesional», dijo.

Por su parte, el presidente del Sindicato de la Salud, Teodoro Dovale, exigió un mejor salario y la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

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