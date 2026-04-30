American Airlines retoma hoy vuelos directos Miami-Caracas

CARACAS.-La aerolínea estadounidense American Airlines restablece oficialmente este jueves sus operaciones comerciales en Venezuela. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía será el escenario de una actividad institucional para recibir el vuelo inaugural proveniente del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Funcionarios de la Casa Blanca viajarán para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde los sucesos de enero pasado. Este primer vuelo comercial directo de American Airlines desde Miami (MIA) a Caracas (CCS) está programado para llegar a las 13:36 (1:36), hora local de Venezuela.

La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.

Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.

Fuentes vinculadas al Gobierno estadounidenses confirmaron a EFE que funcionarios de transporte y de otras carteras de la Casa Blanca llegarán a Caracas precisamente en el primer vuelo de American Airlines entre Miami y Caracas, una ruta directa que se reanudará este jueves por primera vez tras casi siete años de suspensión.

La aerolínea American Airlines presentó el pasado miércoles, en un evento en la ciudad de Fort Worth en Texas, la aeronave conmemorativa de los 250 años de la independencia de Estados Unidos y que será la utilizada para retomar los vuelos directos entre Venezuela y el país norteamericano.

La reactivación de esta ruta estratégica, operada inicialmente con aeronaves Embraer 175 a través de su filial Envoy, representa un paso significativo en la recuperación de la conectividad aérea diracta entre Venezuela y Estados Unidos.

Las operaciones directas estaban suspendidas desde 2019.

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EFE/Unión Radio