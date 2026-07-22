Alcalde de Baruta pide al Ejecutivo trabajar coordinados para atender a afectados por los sismos

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Darwin González, informó que al menos 106 inmuebles, entre ellos, edificios y viviendas han recibido la clasificación «alto riesgo» luego de ser evaluados por los expertos.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario municipal hizo un llamado al Ejecutivo a trabajar de forma conjunta para atender a las familias afectadas.

«Quiero hacer un llamado respetuoso al gobierno nacional y a la comisión presidencial creada para atender esta emergencia, a que trabajemos de manera coordinada, así podremos brindar una solución a estas 106 familias y comunidades que hoy nos necesitan«, dijo.

En el balance oficial que presentó sobre las acciones que han ejercido tras el doblete sísmico, detalló que recibieron mil 340 solicitudes de inspecciones en varias zonas de Baruta y que, hasta ahora,han logrado realizar 743 evaluaciones técnicas.

González sostuvo que visitaron las ocho escuelas municipales que hay en la zona y se garantizó que «todas fueran evaluadas técnicamente». «Además hemos inspeccionado más del 70% de las instituciones educativas privadas del municipio», para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

En materia sanitaria, el alcalde dijo que las clínicas privadas se han mantenido operativas al 100% al igual que los ambulatorios municipales y que hasta la fecha han brindado atención médica a más de mil 500 personas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio