Comité de Postulaciones Judiciales escogerá al menos 20 magistrados del TSJ

CARACAS.- El próximo viernes iniciará la convocatoria para que los interesados en ser magistrados consignen los documentos y cumplan con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para optar al cargo de magistrado del TSJ.

Entre las condiciones destaca la obligatoriedad de haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y ser venezolano.

«Tenemos ocho magistrados que se jubilaron y, tomando en cuenta la reforma de la Ley que eleva a 32 (el número) de magistrados, hay 12 cargos más vacantes. Los magistrados que van a concursar serían 20», detalló el presidente del Comité de Postulaciones Digitales, Giuseppe Alessandrello.

El Comité de Postulaciones Judiciales también escogerá al inspector de tribunales y al director de la Escuela de la Magistratura.

Este miércoles, la instancia quedó formalmente instalada. La presidencia estará a cargo del diputado Giussepe Alessandrello y la vicepresidencia quedó bajo la responsabilidad del diputado Pablo Pérez.

En la primera reunión se avanzó en lo relativo al baremo que servirá de base para analizar las postulaciones de los aspirantes a ser magistrados del TSJ.

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