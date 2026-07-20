Venezolanos destacan en la Olimpiada de Matemáticas en China

CARACAS.- Un grupo de jóvenes científicos venezolanos brilló durante su participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas desarrollada en China.

Entre los talentos estaba José Leonardo, César, Carlos, Manuel, Leandro y a Luis Enrique García; este último además se llevó una mención honorífica.

«¡VENEZUELA EN LO MÁS ALTO! Desde el Gobierno Bolivariano de Venezuela, felicitamos con orgullo a nuestros jóvenes de Semilleros Científicos por su brillante participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas», expresó el ministro de Ciencia y Tecnología, Yvan Gil Pinto.

«¡GRACIAS por poner a Venezuela en alto!», cerró el comunicado.

Unión Radio