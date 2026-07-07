USAR Colombia regresó a su país tras finalizar labores de rescate

CARACAS.- El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) de Colombia regresó a su país luego de «concluir su misión en Venezuela» enfocada en socorrer a las personas afectadas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

En un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que parten puesto que «siguen estándares internacionales», ya que las «primeras 72 horas» corresponden al lapso para encontrar personas con vida.

«Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate siguen estándares técnicos que definen cada fase de la respuesta. Desde el despliegue hasta el regreso al país, cada decisión busca proteger la vida de las víctimas y de los rescatistas», señaló.

Unión Radio