Delcy Rodríguez espera entregar 4.000 viviendas mesuales hasta diciembre

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que se estarán entregando viviendas mensualmente a las personas que perdieron su hogar a consecuencia del doblete sísmico del 24 de junio.

«De aquí al mes de diciembre vamos a estar entregando 4.000 viviendas todos los meses para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios», expresó la mandataria durante un despliegue de brigadas populares en Caracas para acelerar la reconstrucción.

Afirmó que el plan Venezuela Renace avanza muy bien, y que se van interviniendo, y recuperando edificaciones afectadas.

«¿Cuál es el camino para Venezuela? La Unión Nacional. Quienes buscan perturbar sencillamente serán obviados por la historia porque la Venezuela de bien está en esto, construyendo» advirtió Rodríguez.

Aseguró que se han inspeccionado más de 30.000 viviendas, que fueron clasificadas con los colores amarillo, verde y rojo y que, con el plan Venezuela Renace se está interviniendo a más de 12.000 que tuvieron color amarilla para recuperarlas.

Unión Radio